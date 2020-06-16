На Тернопільщині понад два десятки людей заразилися хворобою Лайма через укуси кліщів.

Це червневий антирекорд, – кажуть в обласному лабораторному центрі. Цього року зареєстрували майже вісімсот укусів серед жителів Тернопільщини.

Червень — це пік активності кліщів. Щодня до обласного лабораторного центру через укуси звертається майже півсотні осіб. Відтак епідеміологи радять не прогулюватися під деревами з оголеними частинами тіла. А в разі укусу кліща рекомендують звертатися до лікарів. “Розвиток хвороби Лайма часто пов’язаний з тим, що люди не звертаються до лікаря своєчасно. А недуга небезпечна, вона впливає на всі органи, навіть на нервову систему. Більше того, може викликати параліч. А починається не завжди помітно. За два тижні після ураження у людини з’являється на тілі червона плямка, яка згодом зникає. Людина може не звернути на це уваги, але залишатися носієм хвороби”, – пояснює лікар-інфекціоніст Богдана Козяр.

В обласному лабораторному центрі наголошують: небезпека кліщів у тому, що вони можуть переносити інфекції. А хвороба Лайма загрожує навіть інвалідністю. Відтак при укусі кліщів просять не нехтувати медичною допомогою.

Софія Романська