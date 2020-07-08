Майже сімсот укусів кліщів зафіксували в обласному лабораторному центрі цього року. Лікарі наголошують: на Тернопільщині побільшало звернень через напади цих комах.

Реєструвати укуси кліщів на Тернопільщині почали ще у лютому. А влітку кількість постраждалих зросла в рази, – зазначає епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Небезпека у тому, що кліщі можуть переносити різні інфекції.

«Кліщі небезпечні тим, що вони переносять інфекційні хвороби, не тільки хвороби Лайма, бореліозів. Вони можуть переносити вірусні захворювання. Зокрема, вони переносять кліщовий вірус – енцефаліт. На Волині найбільше таких випадків трапляється. В популяціях кліщів можна зустріти цей вірус, кліщі переносять велику кількість борелій. Дуже часто кліщі поєднують у собі кількох патогенів, напади кліщів небезпечні, бо вони можуть одразу передавати кілька інфекцій. Статистика, яку ми маємо, не відображає реальної ситуації. Оскільки не всі люди звертаються. На Тернопільщині показники удвічі перевищують загальнодержавні. Тобто захворюваність у Тернопільській області значно вища, ніж у сусідніх регіонах. Ми пов’язуємо це насамперед з кращою діагностикою у нашому регіоні. Оскільки при нашому медичному університеті функціонує центр вивчення бореліозу».

Цього року на Тернопільщині зареєстрували більше двадцяти випадків хвороби Лайма через укуси кліщів. Відтак жителям краю радять у разі нападу цих комах звертатися за медичною допомогою.

Нагадаємо, цими днями у Тернополі кроплять парки від кліщів. Потім робитимуть заміри щодо ефективності акарацидних заходів.

Софія Романська