На Тернопільщині за добу виявили аж 68 нових хворих на коронавірусну інфекцію.
Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 25 липня в області зафіксовано 2672 випадки COVID-19. 39 з них летальні. 1698 людей одужало.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (22 особи)
Бережанський район (11 осіб):
• м. Бережани – 8
• с. Лапшин – 1
• с. Жуків – 2
Бучацький район (1 особа):
• с. Язловець – 1
Монастириський район (9 осіб):
• смт. Коропець – 2
• с. Лазарівка – 6
• с. Низьколизи – 1
Кременецький район (2 особи):
• м. Почаїв – 1
• с. Чугалі – 1
Збаразький район (5 осіб):
• с. Діброва – 1
• с. Заруддя – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Дзвиняча – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
Гусятинський район (2 особи):
• м. Копичинці – 1
• с. Целіїв – 1
Зборівський район (2 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Присівці – 1
Підгаєцький район (1 особа):
• с. Мужилів – 1
Тернопільський район (1 особа):
• с. Підгородне – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• м. Теребовля – 1
Лановецький район (4 особи):
• м. Ланівці – 1
• с. Оришківці – 1
• с. Грибова – 1
• с. Іванківці – 1
Підволочиський район (1 особа):
• смт. Підволочиськ – 1
Шумський район (3 особи):
• с. Малі Садки – 1
• с. Мізюринці – 1
• с. Рохманів – 1
Чортківський район (3 особи):
• м. Чортків – 2
• с. Ридодуби – 1
Читайте на цю тему:
На Тернопільщині можуть посилити карантин
Мав супутні патології: в лікарні помер чоловік, у якого виявили коронавірус