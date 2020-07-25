На Тернопільщині за добу виявили аж 68 нових хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 25 липня в області зафіксовано 2672 випадки COVID-19. 39 з них летальні. 1698 людей одужало.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (22 особи)

Бережанський район (11 осіб):

• м. Бережани – 8

• с. Лапшин – 1

• с. Жуків – 2

Бучацький район (1 особа):

• с. Язловець – 1

Монастириський район (9 осіб):

• смт. Коропець – 2

• с. Лазарівка – 6

• с. Низьколизи – 1

Кременецький район (2 особи):

• м. Почаїв – 1

• с. Чугалі – 1

Збаразький район (5 осіб):

• с. Діброва – 1

• с. Заруддя – 1

• с. Залужжя – 1

• с. Дзвиняча – 1

• с. Нижчі Луб’янки – 1

Гусятинський район (2 особи):

• м. Копичинці – 1

• с. Целіїв – 1

Зборівський район (2 особи):

• м. Зборів – 1

• с. Присівці – 1

Підгаєцький район (1 особа):

• с. Мужилів – 1

Тернопільський район (1 особа):

• с. Підгородне – 1

Теребовлянський район (1 особа):

• м. Теребовля – 1

Лановецький район (4 особи):

• м. Ланівці – 1

• с. Оришківці – 1

• с. Грибова – 1

• с. Іванківці – 1

Підволочиський район (1 особа):

• смт. Підволочиськ – 1

Шумський район (3 особи):

• с. Малі Садки – 1

• с. Мізюринці – 1

• с. Рохманів – 1

Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 2

• с. Ридодуби – 1

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