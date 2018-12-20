Антимонопольний комітет оштрафував фірми, які “розпиляли” гроші на ремонт лікарні на Тернопільщині

20/12/2018 Розмір тексту:

Адміністративна колегія Тернопільського обласного тервідділення Антимонопольного комітету України оштрафувала ТОВ «Євробуд-груп» та ТОВ «ВБФ «Гефест» загалом на 106 тис. грн за антиконкурентні дії під час закупівлі від Управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації на капремонт Товстенської лікарні (Заліщицький район).

Пов’язаних учасників виявила журналістка «НГ. Львів», після чого експерти «Центру громадського моніторингу та досліджень» надіслали в АМКУ звернення, й адмінколегія розпочала перевірку закупівлі.

Нагадаємо, у серпні цього року УКБ Тернопільської облдержадміністрації проводило торги на капремонт водолікувального відділення Товстенської лікарні в смт. Товсте за 5,9 млн грн. В закупівлі змагалися ТОВ «ВБФ «Гефест» та ТОВ «Євробуд-груп», з яким замовник підписав угоду.

Як з’ясували «НГ. Львів», власник фірми-переможця Юрій Ваврух одружений з власницею фірми-конкурента «ВБФ «Гефест» Наталією Ваврух. Також обидві компанії розташовані в одному офісі – Тернопіль, вул. 15 квітня, 6, кімната 47.

Після публікації «НГ. Львів» УКБ Тернопільської облдержадміністрації та ТОВ «Євробуд-груп» розірвали договір за взаємною згодою.

Тепер же АМКУ провів розслідування та з’ясував інші деталі пов’язаності цих фірм. Виявилося, що обидві компанії подавали тендерні пропозиції, використовували одну IP-адресу, розпоряджалися коштами одне одного, зробили однакові тендерні документи та помилки в них. Кожне підприємство оштрафували на 53 тис. грн. Також змовники не зможуть брати участь у торгах протягом трьох років.