Антидронову рушницю для наших захисників від тернопільських спеціалістів передали на фронт, – Сергій Надал

«Ще одна антидронова рушниця для наших захисників на фронті. Це захисне обладнання виготовлено у Тернополі в рамках Конкурсу інноваційних проектів у сфері національної безпеки, який проводився міською радою. Хай ця техніка стане в нагоді нашим захисниками та допоможе їм обороняти українське небо від ворожих безпілотників», – заявив Сергій Надал.

Рушниць буде ще більше

Переможці Конкурсу отримали грошові сертифікати на розробку інноваційного обладнання для наших військових. За результатами реалізації проєктів наші захисники на передовій отримають 64 одиниці інноваційної продукції у сфері національної безпеки.

Нагадаємо

Це не перша партія засобів РЕБ та антидронових рушниць, які виробили у Тернополі і передали військовим. 12 серпня мерія передала нашим Героям-захисникам установки радіоелектронної боротьби (РЕБ) та антидронову рушницю.

1 серпня, мерія вже передали нашим морпіхам установки радіоелектронної боротьби (РЕБ) та антидронову рушницю. Також мерія передала засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ) нашим тернопільським Героям-захисникам з з 16 окремого стрілецького батальйону. Тоді ж міська рада передала РЕБ нашим Героям-захисникам з 55-го батальйону.