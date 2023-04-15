Очевидців дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 10 квітня у селі Яблунів Чортківського району, просять відгукнутися правоохоронці.

Того вечора на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися дві іномарки. В результаті удару до лікарні з тілесними ушкодженнями потрапили водії та пасажир.

Працівники поліції просять відгукнутися усіх, хто бачив дану аварію. Якщо ви проїжджали через село Яблунів о 19-20-19:30 та бачили момент автопригоди, або проходили повз і можете повідомити будь-які деталі, зателефонуйте на лінію “102” або за номером 27-12-84. Анонімність гарантується.