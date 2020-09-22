Неподалік від Тернополя, у селі Гаї Шевченківські, місцевий мешканець зіткнувся із дивною природною “аномалією”: посеред вересня тут заплодоносили вишні.

“Вересневі вишні. А що!?”, – написав Роман Саґан у мережі Фейсбук, опублікувавши знімки ягід.

“Чудово, але чому? Вибрик природи?”,- поцікавилася в коментарях Лариса Косідло.

“Там дуже затінено. Може, саме тому. Але в цій порі вишень з дерева ще не їв!”,- відповів їй Роман Саґан.

“То зимова вишня. Колись в мене така була, дозрівала в серпні. Але цього року все з запізненням”,- зазначила Наталя Пасічник.

Джерело: Голос