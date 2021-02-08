Олег Соколовський, начальник управління ЖКГ у Тернополі розповів яка ситуація з розчищенням міста від снігу на ранок, 8 лютого.

“Ми попереджували, що буде погрішення погодних умов. Йде цілодобове прибирання, Тернопіль прибирає три підприємства. Біля 40 одиниць техніки вийшло вночі, працює 112 двірників. Техніка працює, згрубша ми місто очистили, тепер працюємо як то кажуть на чистоту, – відзначив Олег Соколовський, начальник управління ЖКГ та екології ТМР. – Так, деякі ЖЕки погано спрацювали, зараз ми розбираємося з цим. Дочищуємо зупинки громадського транспорту та переходимо на вулички. Не встигли Пронятин зачистити, на Золотогірській були проблеми, та життєдіяльність міста не зупинялася. Єдина проблема, що у середу буде аномальний дощ при мінус 10”.

За словами комунальника, найбільша халепа чекає тернополян, у середу, 10 лютого, повідомляють Тернополяни.

“Як прогнозують синоптики, у середу, в нас має бути дощ і мінус 10 температура повітря, буде обледеніння, – наголосив Олег Соколовський. – З цим важко впоратися, тому особам, яким не потрібно виходити з дому, то я б радив залишатися в помешканні. Ми будемо старатися по максимуму залучити усю техніку та робітників, але, якщо випаде дощ, а потім вдарить мороз, то усі ми розуміємо, яка це катастрофа”.

Комунальники просять тернополян забрати з дворів будинків власні автомобілі, щоб техніка мала можливість проїхати та почистити міжбудинкові проїзди.