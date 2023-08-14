Сильну спеку передбачають цього тижня на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів перевищуватимуть тридцятиградусну позначку.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, регіон перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску. Відтак буде малохмарно, обійдеться без опадів, вітер південно – східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 13 – 18°, вдень 28 – 33°.

«Найближчим часом погоду практично всієї України визначатиме антициклон із всюдисущою сухою та гарячою погодою. 15-го серпня в Україні опадів не очікується. Температура повітря вдень +29 +33 градуси, буде сухо та спекотно. Надалі спека й сонце домінуватимуть», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, цього тижня буде можливість насолоджуватися теплом і сонцем. До вихідних синоптики обіцяють справжню літню погоду.