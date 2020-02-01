Лютий принесе на Тернопільщину сильні вітри та ожеледицю.

Лютий на Тернопільщині буде мінливим, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Попри високі денні температурні показники, дошкулятиме сильний вітер. Його пориви місцями сягатимуть 20 метрів за секунду.

Як повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, на дорогах краю утворюватиметься ожеледиця. Вночі місцями, вдень по всій території пориви південно-західного вітру, швидкістю 15-20 м/с. З неділі ситуація дещо стабілізується, а стовпчики термометрів підвищуватиметься до тринадцяти градусів тепла. За словами синоптиків, це аномальні показники, як для третього місяця зими. Такі перепади погоди не залишать байдужими метеозалежних краян. Відтак через погоду може погіршуватися самопочуття, ймовірні загострення хронічних захворювань. Окрім цього, такі погодні умови залишаються несприятливими в умовах поширення грипу та ГРВІ. Відтак жителям краю радять дбати про відповідний одяг, правильно харчуватися та регулярно відпочивати.

Софія Романська