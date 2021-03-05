Подивитися на мозаїку до Тернополя спеціально приїжджав англійський мандрівник та влогер Бенжамін Річ (Benjamin Rich).

Під час подорожей він фільмує нестандартні об’єкти, які пересічний турист зазвичай не бачить, не звертає уваги. Днями Бенжамін побував в Україні, де його зацікавили мозаїки радянського періоду, які він побачив на Google-панорамах, а саме у Києві, Рівному, Тернополі та Одесі, повідомляє Терміново.

“У нашому місті мандрівник був 27 лютого. Його зацікавила мозаїка на фасаді Палацу спорту, що на бульварі Данила Галицького (колишній кінотеатр “Комсомолець”, згодом – “Волинь”), – написав у фейсбуці Антон Марчевський. – Бенжамін вражений, що мозаїка до нашого часу збереглась в ідеальному стані”.

Відео про візит у Тернопіль починається з 20:25.