18 лютого 2014 року розпочалося криваве протистояння на Майдані, яке забрало життя у понад сотні активістів. Вони увійшли в українську історію, як «Небесна сотня».

Тернополяни несуть на площу Героїв Євромайдану квіти, лампадки та вирізаних з білого паперу ангелів. Люди згадують трагічні поліції на вулиці Інститутській у Києві.

«Шість років тому мої друзі брали участь у Майдані, спочатку у Тернополі, потім у Києві. Вони тепер без сліз ті події не згадують», – розповідає студентка Олеся Поліщук. Дівчина переконана, що Майдан не залишив байдужим кожного справжнього українця. «Тоді ми показали, що є великою нацією, яка готова до смерті боротися за себе. Сьогодні схиляємо голови перед нашими Героями «Небесної сотні». Їхній подвиг неоціненний».

Акція «Ангели пам’яті» об’єднала усі регіони України. У Тернополі її проводять вдруге. Цьогоріч сотні тернополян, серед яких рідні загиблих Героїв, чимало молоді, учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь», упродовж дня приносили квіти та лампадки до монументу Героям Небесної Сотні.

Софія Романська