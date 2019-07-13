Зустрітись віч-на-віч, аби почути проблеми та пропозиції людей.

Кандидат у народні депутати України від політичної партії “Слуга народу” Андрій Богданець активно зустрічається з тернополянами. Найперше запитує про наболіле, аби пройшовши у новий парламент, допомогти тернополянам і гідно представляти інтереси людей.

Андрій Богданець розповів про необхідність залучення державних та приватних інвестицій у розвиток промисловості області, підтримку малого та середнього бізнесу, створення умов для фінансування масштабних інфраструктурних проектів, що дасть поштовх до створення нових робочих місць.З працівниками підприємства Андрій Богданець обговорив питання притягнення чиновників до відповідальності за незаконне збагачення, скасування недоторканності народних депутатів і наголосив – кандидати від партії “Слуга народу” підписали меморандум про відповідальність, у якому зобов’язуються голосувати особисто, бути присутніми на всіх засіданнях парламенту, а також добровільно складати мандат у разі порушень.