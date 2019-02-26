Андрій Підлужний: Збільшення україномовного контенту формує нові особистості свідомих українців

26/02/2019 Розмір тексту:

Я завжди мріяв про те, щоб Президентом в Україні була людина слова і діла, яка увійде в новітню історію. Наш діючий Глава держави Петро Порошенко зробив дуже багато для розвитку нашої країни. Про це наголосив заслужений артист України, композитор, музикант, телеведучий, продюсер, лідер гурту «Нічлава» Андрій Підлужний під час «Форуму Єдності» у Тернополі.

«Свою музичну кар’єру я розпочинав у далекому 1993-му. Не мав можливості реалізувати себе тут, у рідному місті, тож поїхав у Київ, де чекали нелегкі випробування. У ці роки я, україномовний громадянин, проживаючи у столиці відчував себе «другосортним». На кожному кроці — у побуті чи музичній сфері нерідко звучало визначення «не формат», адже співвідношення української мови до російської без перебільшення становило 99 % до 1%. Один Бог лише знає, що довелося пережити на перших порах життя у Києві. Та не зважаючи на спроби приниження з приводу рідної мови нам, українським артистам, вдалося давати гідну відповідь. Ми започаткували інтеграцію української музики у клубне життя столиці», — розповів наш земляк.

За його словами, сьогодні ми вийшли на правильні мовні квоти. Якісний інформаційний продукт створюється постійно, що сприяє збільшенню україномовного контенту в нашому теле- й радіопросторі. А це у свою чергу формує нові особистості свідомих українців, які люблять та поважають рідну мову.