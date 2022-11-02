Антициклон Andre йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, вночі в регіоні можливі невеликі заморозки, а вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 13 тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 3 листопада Тернопільщина перебуватиме на периферії антициклону. У краї очікується хмарна погода з проясненнями.

«Антициклон Andre гостюватиме в Україні ще довго, періодично поблажливо дозволяючи якомусь грайливому атмосферному фронту кидатися хмарами сірими чи невеликими дощами. 3-го листопада переважатиме антициклональний характер погоди – без опадів. Температура повітря також не проявлятиме себе якось активно, нервовими коливаннями, стрибками вгору чи вниз – так, звичайно, холодно вже вночі, прохолодно вдень. Мінімально від 1 морозу до 5 тепла, максимально +6+12 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, надалі буде без опадів і спостерігатиметься поступове зниження температури повітря.