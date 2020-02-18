У 2020 році відбудуться чергові вибори до Тернопільської міської ради. За список якої партії Ви проголосуєте?

Свобода

Слуга народу

Батьківщина

Голос

Європейська солідарність

Громадянська позиція

Радикальна партія

Сила людей

Сила і честь

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