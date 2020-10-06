Зламане вікно та зникнення двох робочих мікроскопів виявили працівники діагностичної лабораторії одного з медичних закладів міста. Невідомий зловмисник завадив медикам проводити відповідні аналізи.

Про злочин завідуюча лабораторією інофрмувала поліцейських. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника. 45-річний місцевий мешканець вже неодноразово притягувався до відповідальності за крадіжки в крамницях.

Злодій запримітив обладнання через вікно першого поверху і вночі подався красти. Збути крадений інвентар не встиг, його розшукали працівники поліції. Після проведення усіх слідчих дій мікроскопи повернуть в лабораторію, а зловмисник невдовзі вкотре постане перед судом за скоєння крадіжки.