Дива не сталося: зловісний вірус не злякався, коли президент ФІФА Дж. Інфантіно бадьоро демонстрував усім, як правильно треба мити руки, щоб, чого доброго, не підхопити заразу, і продовжує свої безчинства у світовому масштабі…

Тим, хто збирався цього літа від 12 червня до 12 липня подорожувати різними країнами Європи, відвідуючи матчі Євро-220, доведеться перенести ці свої плани рівно на рік. Так вирішило керівництво УЄФА після сьогоднішньої відеоконференції з 55 європейськими федераціями. Це – за умови, якщо до того часу коронавірус змилостивиться над світовою громадськістю. Або ж – капітулює перед її зусиллями з його подолання. Наразі ознак цього у Європі не видно; смертоносний COVID-19 продовжує переповзати з однієї країни в іншу, попутно збільшуючи й список своїх жертв. І ввівши в стан своєрідного анабіозу (чи колапсу) найулюбленіше видовище більшості європейців – футбол. Відмінені поєдинки єврокубків і товариські матчі збірних. Один за одним призупиняються чемпіонати різних країн: минулого уїкенду вони ще відбулися в Україні, Сербії, Білорусі, Росії, Туреччині та Угорщині та Сербії (корнавірус чи то махнув рукою на схід і південь Європи, чи збирається з силами, щоб туди вторгнутися). Сьогодні ж стало відомо, що Україна й Угорщина теж призупинили свої першості. Цілком ймовірно, що й решта названих країн зважать на рекомендації УЄФА і теж візьмуть паузу. Щодо України, то, на думку президента ПФЛ Сергія Макарова, якщо вдасться відновити чемпіонат 25-25 квітня (його б вустами та й Бог говорив би…), то його цілком комфортно можна буде завершити до 14 червня.

Крім цього, всі матчі єврокубків поточного сезону (Ліги чемпіонів і Ліги Європи) керівництво УЄФА запропонувало зіграти в червні цього року – знову ж таки, якщо дозволить ситуація з пандемією. Фінал Ліги Європи заплановано на 24 червня, а переможця Ліги чемпіонів мали б визначити 27 червня.

Одночасно Міжнародний олімпійський комітет має намір заслухати спортивні федерації й національні олімпійські комітети й обговорити з ними ситуацію з пандемією COVID-19 і можливою відміною літньої Олімпіади-2020 у Токіо, яка мала б розпочатися 24 липня. Японія стверджує, що Ігри пройдуть у визначені терміни, а до липня країна подолає спалах коронавірусу. До того ж, можливість проведення Олімпіади без глядачів у “Країні сонця, що сходить” навіть не розглядають – вельми акуратні з грішми нащадки самураїв вклали в її організацію $12 млрд. Зрештою, у МОК є деякий простір для маневру: приміром, Оліипіада-1964 у тому ж Токіо пройшла 10-24 жовтня, Олімпіада-1968 у Мехіко – 12-27 жовтня, Олімпіада-1988 у Сеулі – 17 вересня – 2 жовтня.

Ігор Дуда