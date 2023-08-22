Правоохоронці Монастириського сектору поліцейської діяльності встановили, що зловмисниця упродовж тривалого часу користувалася банківською карткою 73-річного сусіда, а той навіть не здогадувався про це.

Чоловік забив на сполох лише тоді, коли помітив, що картка зникла. Запитав сина, сусідку, – адже саме вони найчастіше бували в його домі – ті заперечили причетність. Тоді пенсіонер поскаржився дільничному офіцерові поліції.

Як з’ясувалося, після звернення до поліцейських, картка раптом знайшлася, і заявник вже й претензій не мав, проте, як виявилося, електронним гаманцем хтось щедро напередодні розраховувався в місцевих крамничках. Загалом баланс зменшився на 30 000 гривень.

У ході перевірки з’ясувалося, що «допомагала» витрачати кошти пенсіонерові його сусідка. Жінка любить випити, веде аморальний спосіб життя. До помешкання потерпілого заходила часто: то щось позичити, то просто поговорити. От і придивилася, де той тримає банківську картку та час від часу брала її для користування.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.