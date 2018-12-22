Амфілохій та Шімаманда: як мешканці Тернопільщини називають дітей
Упродовж січня-жовтня 2018 року в області було зареєстровано 7297 живонароджених, з них 3761 хлопчик та 3536 дівчаток.
Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.
Найпопулярнішим чоловічим іменем було Матвій (290 дітей, або 7,7% від загальної кількості народжених хлопчиків), а жіночим – Софія (269 дітей, або 7,6% від загальної кількості народжених дівчаток).
Наступні за популярністю такі імена:
– чоловічі – Максим (241), Олександр (219), Артем (164), Владислав (163), Денис (141), Давид (138);
– жіночі – Вероніка (206), Анастасія (165), Вікторія (155), Анна (129), Злата (116), Марія (100).
У січні–жовтні 2018р. дітям часто давали імена, пов’язані з датами іменин за християнським календарем:
– у січні–лютому – Тетяна (50,0% усіх Тетян);
– у травні – Юрій (47,8% усіх Юріїв);
– у липні – Павло (55,1% усіх Павлів);
– у липні–серпні – Ольга (71,4% усіх Ольг), Володимир (44,2% усіх Володимирів).
Нетрадиційними для українців були імена:
– чоловічі – Дамир, Дамір, Даніель, Демір, Домінік, Карім, Мартин, Мартін, Рувім, Симеон;
– жіночі – Данелія, Домініка, Емма, Естер, Іларія, Магдалена, Мілена, Мія, Ніколь, Суламіта.
Незвичні імена:
– чоловічі – Адам Таха, Амфілохій, Джексон Етагене, Діяр, Еммануель, Пребі Джесая, Ріад;
– жіночі – Айла, Асу, Версавія, Даліла, Джівана, Катерина Зейнеп, Кірія, Нея, Ннека Шімаманда, Тавіта.
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