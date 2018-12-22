Амфілохій та Шімаманда: як мешканці Тернопільщини називають дітей

22/12/2018 Розмір тексту:

Упродовж січня-жовтня 2018 року в області було зареєстровано 7297 живонароджених, з них 3761 хлопчик та 3536 дівчаток.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Найпопулярнішим чоловічим іменем було Матвій (290 дітей, або 7,7% від загальної кількості народжених хлопчиків), а жіночим – Софія (269 дітей, або 7,6% від загальної кількості народжених дівчаток).

Наступні за популярністю такі імена:

– чоловічі – Максим (241), Олександр (219), Артем (164), Владислав (163), Денис (141), Давид (138);

– жіночі – Вероніка (206), Анастасія (165), Вікторія (155), Анна (129), Злата (116), Марія (100).

У січні–жовтні 2018р. дітям часто давали імена, пов’язані з датами іменин за християнським календарем:

– у січні–лютому – Тетяна (50,0% усіх Тетян);

– у травні – Юрій (47,8% усіх Юріїв);

– у липні – Павло (55,1% усіх Павлів);

– у липні–серпні – Ольга (71,4% усіх Ольг), Володимир (44,2% усіх Володимирів).

Нетрадиційними для українців були імена:

– чоловічі – Дамир, Дамір, Даніель, Демір, Домінік, Карім, Мартин, Мартін, Рувім, Симеон;

– жіночі – Данелія, Домініка, Емма, Естер, Іларія, Магдалена, Мілена, Мія, Ніколь, Суламіта.

Незвичні імена:

– чоловічі – Адам Таха, Амфілохій, Джексон Етагене, Діяр, Еммануель, Пребі Джесая, Ріад;

– жіночі – Айла, Асу, Версавія, Даліла, Джівана, Катерина Зейнеп, Кірія, Нея, Ннека Шімаманда, Тавіта.