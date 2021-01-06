Індивідуальні подарунки до Нового року та Різдва Христового отримали вихованці Бережанської школи інтернату і Тернопільського дитячого будинку від американської організації «International Host Connection». Добру справу реалізували завдяки акції “Від серця до серця”.

Через пандемію коронавірусу вихованці інтернатів не змогли завітати в гості до американських сімей і провести Різдвяні свята в колі небайдужих людей, – повідомив керівник благодійного фонду “Майбутнє сиріт” Андрій Назаренко. Втім, кожна така сім’я підготувала невеличкі сюрпризи цим діткам, щоб вони весело зустріли Різдво.

“Навіть тисячі кілометрів не є перешкодою для підтримки зв’язку з дітьми-сиротами і дітьми, які позбавлені батьківської опіки. Коли є велике бажання можна зробити все можливе, щоб подарувати позитивні емоції тим дітям, які залишаються святкувати Новорічно-різдвяні свята в звичайному інтернатному середовищі. Саме такий сюрприз і організували друзі з Америки. Також свою підтримку дітям висловили і небайдужі земляки, які передали дітям сучасну техніку: безпровідні навушники, блютузні колонки, павер-банки і улюблені солодощі – снікерси, марси, смоктальні цукерки. Діти в захваті, що можуть мати таке дитинство, як і усі діти з сучасною технікою для розвитку та відпочинку”.

Додамо, цього року через COVID-19 не організовували акцію «Запроси дитину на свята, канікули у родину». Відтак сироти змушені зустрічати Різдво в інтернатних стінах. Втім, волонтери сподіваються, що незабаром, завдяки програмі деінституалізації кожна дитина матиме сім’ю.



