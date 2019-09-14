Сучасне медичне обладнання передали Заліщицькій лікарні американські благодійники. Медичний заклад отримав сучасний інвентар, який полегшить надання медичної допомоги.

Представники благодійної організації «Together for Ukraine» допомагають медичним закладам Тернопільщини не вперше, – каже начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук. Завдяки співпраці з американцями наші лікувальні заклади отримують гуманітарну допомогу у вигляді дорого вартісного медичного устаткування.

«Передали медичний інвентар, вироби медичного призначення для КНП Заліщицька центральна комунальна лікарня. Завдяки благодійній підтримці благодійників зі США «Together for Ukraine Foundation», «Радіологи без кордонів», нашій українській діаспорі, Тернопільська область має можливість надавати якісні і доступні медичні послуги. Дякуємо за підтримку України!», – наголосив Володимир Богайчук.

Нещодавно представники «Together for Ukraine» передали Лановецькій лікарні медичне обладнання на 5000 доларів.

Софія Романська