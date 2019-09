Американська делегація відвідала Тернопільщину, щоб перевірити, як використовується у лікувальних закладах нашого краю подароване медичне обладнання.

Благодійники з організацій «Разом для України» і “Together for Ukraine” регулярно передають гуманітарну допомогу лікарням краю.

Американська делегація «Радіологія без кордонів» та “Разом для України” (“Radiology without Borders” and “Together for Ukraine”) відвідала Лановецьку і Збаразьку центральну районну комунальну лікарню. Завдяки співпраці з американцями наші лікувальні заклади отримують гуманітарну допомогу у вигляді дороговартісного медичного обладнання, – каже начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук. Зокрема, Лановецька лікарня отримала медичного устаткування на п’ять тисяч доларів.

«Делегація ознайомилась з роботою цифрових рентген-апаратів, оцифровувачів (лідерів) та мамографа, які були раніше передані благодійними організаціями із Америки. Також нещодавно передали медичний інвентар, вироби медичного призначення для КНП Заліщицька центральна комунальна лікарня. Завдяки благодійній підтримці благодійників зі США «Together for Ukraine Foundation», «Радіологи без кордонів», нашій українській діаспорі, Тернопільська область має можливість надавати якісні і доступні медичні послуги».

Нагадаємо, на Тернопільщині розпочинається другий етап медичної реформи. Медичні заклади укладають угоди і Національною службою здоров’я і напряму співпрацюватимуть з нею.

Софія Романська