Гуманітарну допомогу для мешканців будинку милосердя Святої Вероніки, що в Петрикові поблизу Тернополя, передали американські благодійники. Відвезла пакунки тернопільська волонтерка Христина Феціца.

У Будинку Милосердя проживає дванадцять бабусь. У кожної — нелегка доля. Опікуються ними три черниці. Нещодавно цей заклад пережив спалах коронавірусу. “З допомогою українців в Америці та з допомогою небайдужих людей ми часто можемо робити добрі справи! У монастирі в селі Петриків сестри-монахині доглядають стареньких та немічних бабусь! Літні люди і так завжди мають багато болячок, то будинок пережив ще й Covid-19.

Певний період часу ми могли приїхати лише до дверей, а інколи-взагалі не могли їх відвідати! Зараз і бабусі, і сестри відновлюються після хвороби! Настоятелька монастиря сестра Марія-Успіння робить усе, щоби покращити умови проживання в будинку, пристосувати його до стану стареньких! Вже переобладнали вбиральню з душовою кімнатою, зробили комфортну кімнату відпочинку з м‘якими диванами! Зараз проводиться реконструкція для встановлення ліфта, оскільки кілька бабусь на інвалідних візках, і щоби піднятися на другий чи третій поверх, потрібно багато зусиль! Ліфт вже придбали і частина коштів на реконструкцію вже є, але ще не вистачає близько 37 000 грн”, – розповідає Христина Феціца.

Волонтери просять небайдужих жителів краю допомогти відновити ліфт у будинку милосердя. Кошти можна перераховувати на рахунок: 4149 4993 4542 0861, Сеник Марія Михайлівна.