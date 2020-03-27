Чотирьох нетверезих кермувальників зупинили патрульні минулої ночі у Тернополі. Вміст алкоголю у крові деяких порушників у десять разів перевищував допустиму норму.

Щодо нетверезих кермувальників інспектори склали адміністративні матеріали та відсторонили їх від водіння автівок, – повідомила речниця Патрульної поліції області Катерина Метельська. Порушники наражали на небезпеку й інших водіїв, створювали аварійні ситуації.

“Близько 22:35, патрулюючи на проспекті Злуки, інспектори зупинили автомобіль Volkswagen Golf за порушення правил дорожнього руху. В ході спілкування з водієм, поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння: різкий запах алкоголю з порожнини рота, виражене тремтіння пальців рук, нечітка мова. Тож 36-річному громадянину патрульні запропонували пройти огляд на стан сп’яніння. Результат — 1,82 проміле (дозволена норма — 0, 2 проміле). Ще один з випадків також трапився на проспекті Злуки, близько 00:35 год. Поліцейські помітили транспортний засіб Toyota Camry, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з кермувальником, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. 37-річний чоловік погодився пройти огляд на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотестера “Драгер”. Результат — 1,68 проміле алкоголю, що перевищує дозволену законом норму у 8 разів”.

У поліції нагадують: за керування транспортним засобом у стані сп’яніння водія чекає штраф від 10 200 гривень та позбавлення права керування на 1 рік. У разі повторного порушення відповідальність подвоюється.

Софія Романська