Алкоголь зашкалював у десять разів: п’яний водій скоїв ДТП у Тернополі

Вчора патрульні отримали повідомлення про ДТП на вул. Текстильній.

Прибувши за вказаною адресою, інспектори встановили, що водій автомобіля Peugeot не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автівкою Toyota.

Під час з’ясування всіх обставин події та перевірки відповідних документів, поліцейські виявили у водія автомобіля Peugeot ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянинові пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2,79 проміле алкоголю в крові водія, що понад в 10 разів перевищує допустиму законом норму.

Патрульні склади на водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та вилучили посвідчення водія.