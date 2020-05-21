Водій автомобіля Toyota Yaris на проспекті Злуки не впорався з керуванням і в’їхав у бордюр. За результатами алкотесту, вміст алкоголю у крові кермувальника перевищував допустиму норму у дванадцять разів.

Про цю подію патрульним повідомили очевидці. Інспектори помітили явні ознаки сп’яніння та запропонували водієві пройти огляд за допомогою алкотесту «Драгер».

«Прилад зафіксував 2,40 проміле алкоголю в крові водія, що в 12 разів перевищує допустиму законом межу. Окрім того, громадянин не мав при собі посвідчення водія», – повідомила речниця Патрульної поліції області Катерина Басалига.

На чоловіка патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП, протокол за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП та винесли постанову за ч.1 ст. 126 (керування транспортним засобом без посвідчення водія) КУпАП.

За інформацією поліції, у період карантину на Тернопільщині побільшало нетверезих кермувальників. Майже два десятки водіїв напідпитку зупинили на контрольно-пропускних пунктах.

Софія Романська