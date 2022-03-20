Тернопільські патрульні затримали водія, який керував автівкою в стані алкогольного сп’яніння та спробував утекти.

Вчора близько 12-ї години інспектори отримали повідомлення, що на в’їзді в місто Тернопіль, водій автомобіля Hyundai вчинив автопригоду та поїхав з місця. На одному із блокпостів поліцейські виявили вказаний транспортний засіб, але водій останнього не виконав вимоги про зупинку, різко збільшив швидкість руху та подався навтьоки. Інспектори оперативно розпочали переслідування ймовірного правопорушника та швидко зупинили автомобіль в селі Петриків.

В ході спілкування з громадянами, патрульні виявили у водія та пасажира явні ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки автомобіля, на що останній погодився. Результат огляду виявися позитивним, прилад зафіксував 2.73 проміле в крові водія, що понад в 13 разів перевищує допустиму законом норму. Окрім того, під час поверхневої перевірки, охоронці порядку виявили у водія два сліппакети із речовиною невідомого походження, схожою на наркотичну.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу та склали на водія відповідні адміністративні матеріали, а транспортний засіб направили на арештмайданчик, з подальшим вилученням його на потреби оборони.