У Тернополі до дня міста побудують нову альтанку біля озера.

Схожу архітектурну пам’ятку на цьому місці відкрили ще в 70 роках, але через зсув ґрунту з’явилася загроза обвалу альтанки. Саме тому вже за місяць неподалік цього ж місця збудують нову, повідомляє Тернопіль 1.

Реставрації альтанки біля озера – бути! Збудували пам’ятку архітектури більше 40 років тому. За цей період з’явилися явні руйнування . Вицвілий фасад та понищені стіни є не найголовнішими проблемами, адже через зсув грунту з’явилася загроза обвалу самої альтанки.

– За останні роки почався зсув Ґрунту і самої альтанки також, тому керівництвом міської ради прийнято рішення про проведення капітального ремонту даної споруди, – каже директор Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя Микола Лесів.