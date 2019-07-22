У Тернополі до дня міста побудують нову альтанку біля озера.

Схожу архітектурну пам’ятку на цьому місці відкрили ще в 70 роках, але через зсув ґрунту з’явилася загроза обвалу альтанки. Саме тому вже за місяць неподалік цього ж місця збудують нову, повідомляє Тернопіль 1.

Реставрації альтанки біля озера – бути! Збудували пам’ятку архітектури більше 40 років тому. За цей період з’явилися явні руйнування . Вицвілий фасад та понищені стіни є не найголовнішими проблемами, адже через зсув грунту з’явилася загроза обвалу самої альтанки.

– За останні роки почався зсув Ґрунту і самої альтанки також, тому керівництвом міської ради прийнято рішення про проведення капітального ремонту даної споруди, – каже директор Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя Микола Лесів.

Улюблене місце зустрічей тернополян "змінить обличчя"

Улюблене місце зустрічей тернополян "змінить обличчя"У Тернополі до дня міста побудують нову альтанку біля озера. Схожу архітектурну пам'ятку на цьому місці відкрили ще в 70 роках, але через зсув ґрунту з'явилася загроза обвалу альтанки. Саме тому вже за місяць неподалік цього ж місця збудують нову. Реставрації альтанки біля озера – бути! Збудували пам’ятку архітектури більше 40 років тому. За цей період з’явилися явні руйнування . Вицвілий фасад та понищені стіни є не найголовнішими проблемами, адже через зсув грунту з’явилася загроза обвалу самої альтанки.- За останні роки почався зсув Ґрунту і самої альтанки також, тому керівництвом міської ради прийнято рішення про проведення капітального ремонту даної споруди, – каже директор Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя Микола Лесів.

Опубліковано Т1 Новини Пʼятниця, 19 липня 2019 р.