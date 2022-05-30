Акваторію Тернопільського ставу патрулюватимуть на моторному човні. Це плавальний засіб TUNA 485 українського виробництва.

Про це повідомив на брифінгу міський голова Сергій Надал.

Моторний човен міська рада придбала 2020 року. Наразі ним користуватимуться працівники муніципальної інспекції та нацполіції.

«Моторний човен патрулює територію Тернопільського ставу. Це човен українського виробництва, яке місто придбало ще раніше. Працівники муніципальної інспекції у відповідності з дорученням обласного штабу військової адміністрації, спільно з працівниками національної поліції, екологічної служби та інших правоохоронних органів, будуть здійснювати контроль за дотриманням правил благоустрою, екологічного законодавства на акваторії Тернопільського ставу, а також на прибережній території», – зазначив Сергій Надал.

На моторному човні інспектори муніципальної поліції оперативно фіксуватимуть факти браконьєрства та інші порушення.