“Аква-Миколай” зібрав у Тернополі близько сотні дітей позбавлених батьківського піклування, сиріт, вихованців прийомних родин, малечу, яка виховується у складних життєвих обставинах. Розважальну програму для них влаштували в аквапарку.

Цього року Святий Миколай не забарився і першими відвідав дітей позбавлених батьківського піклування, сиріт, вихованців прийомних родин, – зазначає керівник проектів і програм благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Ірина Вакалюк. Їх запросили на благодійне дійство “Аква-Миколай”.

«16-17 грудня відбулося благодійне дійство “Аква-Миколай” для 100 дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу і для дітей, чиї сім’ї перебувають в складних життєвих обставинах. На дітей і їхніх батьків чекала розважальна програма в аквапарку “Алігатор” і смачний святковий обід з солодким десертом на завершення – гостинцями від самого Аква-Миколая, який завітав до дітей в аквапарку і потішив своєю увагою і своїм добрим словом. “Аква-Миколай” подарував дітям справжню зимову казку в теплій водичці, а також безліч вражень та сюрпризів. Отож, діти мали змогу здорово провести час в аквапарку і насолодитись святом, за допомогою і підтримкою небайдужих людей-благодійників».

Додамо, на Тернопільщині триває акція «Запроси дитину на свята у родину», яка передбачає гостювання вихованців інтернатів у звичайних сім’ях. Охочих прийняти дітей, просять звертатися до волонтерів благодійного фонду «Майбутнє сиріт».

Софія Романська