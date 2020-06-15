Вишкільно-оздоровчий табір “Лисоня імені Івана Гавдиди” організовують на Тернопільщині.

Дійство пройде з другого по сьоме липня у таборовій оселі “Соколиця”, що в селі Саранчуки Бережанського району. Організатори запрошують молодих людей віком від 15-ти до 23-х років.

Програма табору об’єднує інтелектуальний та фізичний вишкіл. Заняття проводитимуть професійні інструктори з різних регіонів України. Щоб взяти участь у таборі, треба заповнити анкету в електронному вигляді. Зголоситися можна до тридцятого червня.

“Будемо раді бачити активну молодь з патріотичною позицією. Це вишкільний табір, що передбачає конкретний розпорядок дня. Кожен день розпочинатиметься з активної руханки”, – розповідає голова Тернопільського осередку молодіжного націоналістичного конгресу Василь Панькевич. Відтак всі учасники зможуть якісно потренуватися та здобути нові навички від професійних інструкторів.

“Ми не проводимо фітнес-тренування чи силові навантаження. Руханка — це прості вправи, щоб розім’яти суглоби та пробудити організм. “Лисоня імені Івана Гавдиди” – це місце, де вже понад десятиліття формується майбутнє української держави. Тут кожне учасник зможе відчути атмосферу таборового життя, випробує свої сили, здобуде безліч нових знань та вірних друзів”.

Табір “Лисоня імені Івана Гавдиди” організовують на Тернопільщині десять років поспіль. Тут молодь з нашої області та інших регіонів випробовує свої сили та отримує нові знання з історії нашої держави.

Софія Романська