«Активні парки – здорова Україна» – легкоатлетичний забіг під такою назвою організували у Тернополі. Подія об’єднала понад 100 любителів бігу. Серед них – дошкільнята і люди поважного віку.

Тернополянка Анастасія Гурницька бере участь у такому забігу вперше. Дівчина розповідає: почала регулярно займатися спортом.

«Для мене зараз у пріоритеті – здоровий спосіб життя, як би це банально не звучало. Біг у моєму житті появився недавно, але займаюся ним регулярно. Оскільки це зараз потрібно для мого здоров’я та самопочуття».

Організував забіг Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». За словами координаторів події, мета – популяризувати спорт та залучати до оздоровчої рухової активності усі категорії громадян.

«Кожен охочий зміг долучитися до активності. Адже участь у програмі – безкоштовна, потрібно було лише зареєструватися та прийти в назначену дату та час з гарним настроєм. Тернополяни долали відстань 5 км. Спортсмени змагались самостійно, парами, з друзями і сім’ями. Наймолодші – ще у візочках. Кожен учасник отримав медаль. А переможці в трьох категоріях – чоловіки, жінки, скандинавська ходьба – пам’ятні відзнаки та грамоти. Активний спосіб життя – це не тільки про здоров’я, а й про успіх, мотивацію і об’єднання різних людей в одну команду».

Забіг у Тернополі об’єднав професійних легкоатлетів та любителів скандинавської ходьби.