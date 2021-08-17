Коли вряди-годи скористаєшся комунальним транспортом, то це здатне сповнити тебе не лише незрівнянними враженнями спертого, жаркого повітря, чарівливим скреготом частин кузова, що, здається, ось-ось розвалиться, мелодійним голосом кондукторки а також виявленням яскравої індивідуальності окремо взятих пасажирів – ти, на додачу, можеш побачити (і належно оцінити) зразки реклами за вікном. Підібрані вони, слід сказати, з неабияким смаком, відчуттям сумісності, гармонії, взаємного доповнення і т. ін. Приміром, випірнувши з-під залізничного мосту, бачиш з вікна маршрутки величенький білборд з портретом легендарного дисидента, політв’язня Левка Лук’яненка у супроводі доволі розлогого ідеологічно і політично витриманого напису про необхідність активної життєвої позиції. Не встигаєш подумати, що всі оті розмірковування про “активну позицію” – це з арсеналу ідеологічної системи колишнього СРСР, як око тут таки, зовсім поряд, помічає звабливі й чутливо складені жіночі губи з фірмовою помадою, які, вочевидь, обіцяють (чи навіть гарантують) написаний великими буквами HARD KISS, тобто жагучий, пристрасний і… не буду далі заглиблюватися в еротичну тему, поцілунок. Можливо, ці білборди мають якийсь прихований тематичний зв’язок? Справді – відчув увесь незрівнянний шарм отого hard kiss – і з подвоєною (чи навіть потроєною) енергією берешся за… оте саме, як його… ага – демонстрацію активної життєвої позиції!

А, може, це просто ще один зразок отої дивовижної мішанини смаків, понять, уподобань, які розтягують по різні боки наше й без того розхристане, позбавлене нормальних життєвих орієнтирів і установок суспільство?

Втім, проїдьтеся, подивіться – можливо, у вас виникнуть якісь інші думки…