Як можна покращити правила участі в Громадському бюджеті, з якими проблемами стикаються автори проектів, та як застосувати досвід попередніх років, щоб мотивувати тернополян долучатися до бюджету участі обговорили нещодавно на «Креативному пікніку».

Організували захід громадська організація «Центр громадського моніторингу та аналітики» разом із Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ у рамках «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!».

Найактуальніше питання – вільний доступу усіх мешканців міста до реалізованих проектів. Учасники заходу зауважували, що не на кожен спортивний майданчик, чи проект у приміщенні комунальних закладів, є можливість потрапити пересічному тернополянину. Тому подали пропозицію детальніше розписати у положенні про Громадський бюджет поняття «вільного доступу». А також рекомендувати комунальним закладам створити єдину онлайн-базу із графіком відвідування таких місць та встановити таблички з номером телефону, за яким можна дізнатися години роботи.

Також варто було б провести моніторинг реалізованих проектів. Чи доступні вони для всіх? Чи не перетворилися на комерційні? Чи функціонують взагалі? Відтак, Номінаційному комітету запропонують створити комісію із представників громадськості та журналістів, які б досліджували ці питання та виявляли порушення. Також було б добре, якби над проектом працював не один автор, а команда співавторів, кожен з яких був би однаково залучений до його реалізації. При цьому команда обирає одну особу, яка представлятиме проект у комунікації з виконавчими органами.

На думку учасників пікніка є несправедливим те, що на території одного комунального закладу може бути реалізовано одразу кілька проектів. Здебільшого це стосується шкіл. Тому, запропонували встановити паритет – якщо на території одного комунального закладу виграє кілька проектів Громадського бюджету, то Номінаційний комітет спільно з балансоутримувачем обирають лише один до реалізації.

Автори, які вже неодноразово подавали свої ідеї на Громадський бюджет, пропонують доповнити його Положення можливістю співфінансування проекту. Адже, якщо є підприємець, який готовий вкласти кошти у готовий проект, щоб покращити його, чи зробити ремонт приміщення, то від цього проект лише виграє, як і, власне, вся Тернопільська громада. Але, щоб співфінансування не було лише на словах, необхідно внести пункт про наявність гарантійного листа від благодійника про серйозність його намірів і зобов’язань.

Окрім цього учасники заходу звернуться до Тернопільської міської ради з пропозицією за два тижні до офіційного початку подачі проектів на Громадський бюджет-2022 провести роз’яснення і консультації з потенційними авторами щодо усіх ризиків, які можуть на них чекати.