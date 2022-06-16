Помер актор, режисер, сценарист, громадський діяч Орест Савка. Йому було 83 роки.

Про це повідомила його дочка Мар’яна, передає Суспільне.

“Легкого лету тобі, мій найдорожчий у світі татку!

Ти був світлом і залишишся ним назавжди!

Дякую тобі за кожен прожитий день поруч з тобою.

Я навчилася в тебе, як ні в кого іншого, найважливіших речей: любити свою країну, любити людей, ніколи не здаватися, не боятися бути собою, віддаватися своїй справі до кінця.

Ти був неповторним. Справжнім бійцем.

Нехай твоя зірка ніколи не згасає.

Люблю тебе безмежно”, – написала Мар’яна Савка.

Орест Савка народився 10 березня 1939 року в селі Крогулець. Вищу освіту здобув на режисерському факультеті Київського інституту культури. Розпочинав кар’єру в Тернопільському обласному драмтеатрі. Потім більше 40 років був режисером Копичинецького народного драмтеатру імені Богдана Лепкого.

Окрім цього, допомагав розвиватися аматорським театрам Тернопільщини. Зокрема, був художнім керівником Тернопільського Народного драматичного театру-студії “Сузір’я”.

У виставі цього театру “Розлучені теж сміються” грала бійчиня Катерина “Пташка”, яка боронила Азовсталь.

Актор театру “Сузір’я” Юрій Дзюла розповів, яким запам’ятав режисера:

“Ніколи не забуду приємних письмових настанов на афіші кожної вистави, ніколи не забуду щирих обіймів після кожної прем’єри вистави. І як забути репетиції, на яких стільки було сказано не тільки з театрального мистецтва, а взагалі з життєвих щирих істин. Дякую за все. Завжди пам’ятатиму Ореста Івановича Савку. Щиро надіюся, щиро впевнений, що його справу неодмінно буде продовжено”.

Прощання з Орестом Савкою відбудеться завтра, 17 червня, у тернопільському Домі печалі, що на Микулинецькій об 11:00.

Його колега Богдан Маюк розповів, що поховають Ореста Савку в Копичинцях.