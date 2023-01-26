Підлітковий вік відомий великою кількістю проблем та думок, період молодості – пошуками інтересів, роботи та бачення свого майбутнього. В мільйонів людей віком 18-29 років постає питання: Як знайти свою сферу захоплення та майбутньої праці, як проявити свій потенціал та навички, які не завжди можна було побачити в школі та університеті?

Основною причиною безробіття молоді віком до 25 років є те, що значна частка осіб цього віку ще навчається у закладах вищої або професійної освіти, а також вперше працевлаштовується і практично не має досвіду роботи та професійних навичок. В просторах інтернету є безліч реклами щодо курсів, теоретичних знань в різних сферах праці, сотні рекомендацій, а як щодо практики? Саме практичні навички та досвід цінується роботодавцями, та саме досвід отримати найважче.

Саме тому молоді варто знати про AIESEC!

AIESEC – міжнародна молодіжна організація, що розвиває лідерство в молоді шляхом міжкультурних обмінів, членства в організації та проведенням подій, які сприяють розвитку юних лідерів.

Шлях організації розпочався ще у середині минулого століття, після закінчення Другої світової війни. Одні із перших країн в яких молодь вступила в організацію це Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Нідерланди, Норвегія та Швеція. Місією організації стало встановлення дружніх стосунків між країнами і народами через програму міжнародних обмінів студентів. Був призначений статус міжнародної, недержавної, некомерційної, неполітичної та нерелігійної організації. Зараз представництво AIESEC є в понад сто країн світу, і тисячі людей об’єднані заради однієї мети: щоб кожна молода людина працювала над своїм розумінням миру та спільними діями покращувала світ.

ВМГО «AIESEC в Україні» працює в сфері цілей сталого розвитку, інформуючи суспільство в цій тематиці та організовуючи ініціативи, які сприяють вирішенню таких проблем.

Одне із перших представництв AIESEC в Україні було засновано у місті Тернопіль ще 1993 року, на чолі з Олегом Луцишиним. А у 1994 році офіційно затвердили вступ України до організації.

На даний час ВМГО «AIESEC в Україні» має 12 осередків: у Києві два: осередок м.Київ, та Київські університети, Тернополі, Харкові, Дніпрі, Черкасах, Одесі, Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Кропивницькому та Вінниці. Сотні людей працюють над розвитком української молоді, і суспільства в загальному, працюють у сфері цілей сталого розвитку, інформуючи суспільство в цій тематиці через різні проєкти та ініціативи, вебінари, спікінг-клаби.

Важливо, що організація надає можливість стажувань в різних країнах світу: можна поїхати на волонтерство ставши учасником Міжнародних волонтерських стажуваннях Global Volunteer, чи покращити свої професійні навички на Міжнародних професійних стажуваннях Global Talent.

Також серед проєктів:

Youth Speak Forum – конференція для молоді, що шукає можливості зробити нашу країну кращою. Форум збирає однодумців, представників громадського та корпоративного секторів для отримання нових перспектив, розгляду важливих тем, прийняття спільних рішень та втілення їх у реальність.

Youth to Business – онлайн-захід, де молодь зустрічається з бізнесом без бар’єрів та дізнається про перспективи для свого розвитку. Організовується AIESEC за колаборації з компаніями партнерами.

онлайн-захід, де молодь зустрічається з бізнесом без бар’єрів та дізнається про перспективи для свого розвитку. Організовується AIESEC за колаборації з компаніями партнерами. World’s Largest Lesson (Найбільший Урок у Світі) – всесвітня ініціатива Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), мета якої проведення занять та ознайомлення дітей із цілями сталого розвитку ООН у 100 різних країнах світу. З 2016 року, організація AIESEC приєдналась до ініціативи і в Україні Найбільший Урок у Світі проводився у Києві, Львові, Тернополі, Чернівцях, Івано-Франківську, Вінниці, Кропивницькому.

Після повномасштабного вторгнення до проектів додалась ініціатива LEAD for PEACE, яка включає такі проекти:

LEAD for PEACE. EduUp. – навчальний проєкт для всебічного розвитку дітей та молоді.

LEAD for PEASE. Info-proxy. – інформаційний проєкт, що збирає інтернет-ресурси, які виникли під час війни в Україні в одне місце для твоєї зручності;

LEAD for PEASE.Support for everyone. – проєкт, що з’єднює тих, хто потребує гуманітарної допомоги з тими, хто її надає.

А учасники організації з перших днів війни долучилися до волонтерської діяльності, допомагаючи переселенцям, та збираючи гуманітарну допомогу.

За час перебування в організації активна молодь може отримати практичний досвід та прокачати навички у сферах: проектного менеджменту, продажів, маркетингу. Також серед особистісних рис можна розвинути і покращити тайм-менеджмент, критичне мислення, навички комунікації, гнучкість, навички роботи в команді, відповідальність і самодисципліну. А найголовніше познайомитись з активною молоддю, знайти однодумців та друзів.

Ось що каже про свій досвід Президент Відокремленого представництва ВМГО «АЙСЕК в Україні» в місті Тернопіль, Сергій Плавуцький:

«Для мене AIESEC це в першу чергу місце, де я провів (та проводжу) свої студентські роки з максимальною користю для себе та, що колись здавалось чимось неспівставним зі мною, для суспільства. Тут я знайшов оточення однодумців, запалених до розвитку

людей, з якими завжди весело, цікаво та пізнавально спілкуватись. Багато серед них стали моїми близькими друзями, яких раніше у шкільні роки не вистачало.»

На питання, як організація змінила його, він дав таку відповідь:

«В AIESEC я по справжньому зміг вийти з зони комфорту і

почати розвиватись як особистість та покращувати свої професійні та соціально-комунікативні навички. Одразу ж приклад: раніше я в житті не міг подумати наскільки це важко домовлятись з партнерами про співпрацю в рамках проєктів, але тут зміг пересилити свої страхи в комунікації та покращитись в навичках продажів. Такі історії я можу розказати ще про багато інших навичок, які точно знадобляться в житті та які в студентські роки отримати – це просто на ціну золота. Прикладами є навички менеджменту людей та команди, управління своїм часом, орієнтованість на вирішення проблеми, а не на саму проблему та багато інших.»

Чому молоді варто знати про AIESEC?

«AIESEC – це найкраща платформа для студента як в розвитку так і в пошуку ком’юніті, яке може стати друзями на довгий період часу, якщо не на все життя»

Вже скоро стартує новий набір в організацію. Зараз, як ніколи раніше, важливо розвивати лідерство в країні, саме це дає усвідомленість та бажання творити краще майбутнє.

Тож не втрачай свій шанс, приєднуйся до AIESEC і ставай частиною найбільшого молодіжного руху з 70,000+ учасників по всьому світу.

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