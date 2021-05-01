Засновник фермерського господарства «ГАДЗ» Петро Гадз напередодні свят передав п’ять тонн яблук для захисників на Схід.

Доставили фрукти представники громадської організації «Схід та Захід Єдині Назавжди».

– Доброго дня, Друзі! Велика Подяка та Низький Уклін Гадзу Петру Івановичу – Герой України! За п’ять тонн смачненьких яблучок для наших Захисників! ГО «Схід та Захід Єдині Назавжди» бажає міцного Здоров’я. Здоров’я. Здоров’я! Також Велика Подяка Депутату Тернопільської міської Ради Олеся Чванкіна за дизпаливо, котрим було заправлені ТЗ по доставці вітамінок! Ну і, звісно, Ярослав Брилінський та Тарас Христинич за допомогу у загрузці та вигрузці цих смаколиків, котрі вже полетіли на Схід. Нас не Зламає Холодна Байдужість! – повідомили на фейсбук-сторінці ГО «Схід та Захід Єдині Назавжди».

У коментарях люди дякують меценатам й волонтерам за підтримку захисників.

– Такі ЛЮДИ як Петро Іванович вболівають щиро за рідне ОТГ, за жителів району, за проблеми у області і наших Захисників України! Честь і хвала дійсним Героям України! З повагою! – написав Ігор Рогальський.