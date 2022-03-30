Розширити площі овочів планують на Тернопільщині.

Про це повідомив начальник департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. Пов’язано це із гарантуванням продовольчої безпеки.

В Україні заборонили експорт зернових культур, що є стратегічними для держави. Дозволено продавати за кордон ті культури, яких є достатньо великі запаси.

«Це кукурудза, соя, інші культури, яких є багато. Оскільки державі потрібні кошти, які працюють в тому числі і на обороноздатність. Ті культури продовольчі, які нам необхідні, не експортуються, а інші можуть йти на продаж за кордон. Аграрії можуть продавати не морським транспортом, а залізничним. Продовольча безпека – це зернові культури, культури, які потребують Збройні Сили. Треба звернути увагу аграріїв на питання овочів. Овочі і картопля зосереджені в особистих селянських господарствах. Також важлива культура – соняшник, бо олія потрібна», – зазначив Володимир Стахів.

Додамо, на Тернопільщині є річний запас зерна. Аграрії вже доставляють сировину в області, які найбільше потерпіли від російської військової агресії.