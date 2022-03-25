Аграріям в Україні заборонили експортувати зерно за кордон.

Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. Продавати іншим країнам можна лише деякі культури.

Ключове завдання аграріїв – гарантувати продовольчу безпеку в Україні. Наразі запасів на Тернопільщині достатньо, – запевнив Володимир Стахів. Втім, до кінця воєнного стану вивозити зерно за кордон заборонено.

«Не знаємо, доки триватиме воєнний стан, але продовольча безпека – це основне. Урядом зроблено крок для збереження – заборонено вивіз пшениці. Дозволено експорт таких культур, які представляють продовольчу потребу – це кукурудза, соя, інші культури, яких є багато. Оскільки державі потрібні кошти, які працюють в тому числі і на обороноздатність. Ті культури продовольчі, які нам необхідні, не експортуються, а інші можуть йти на продаж за кордон. Продовольча безпека – це зернові культури насамперед».

Додамо, на полях області вже цієї весни засіяли понад 300 тис. гектарів пшениці. А загалом аграрії краю планують ярі культури вирощувати на площі 560 тис. га.