Тернопільскька обласна військова адміністрація прийняла рішення дозволити агровиробникам працювати у регіоні в нічний час при світлі увімкнених фар.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОДА.

«За погодженням з ГУНП у Тернопільській області та територіальною обороною вночі на території області буде працювати сільськогосподарська техніка задля забезпечення ефективної весняної посівної кампанії. Цього року запланували засіяти ярі культури на ділянці площею 560 тис. га, 300 з яких уже засіяли», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі проводиться коригування на продовольчі культури, які є основними для продовольчої безпеки. Зокрема, передбачається збільшення насаджень овочевих культур, в тому числі картоплі.

“Прогнозованого врожаю вистачить, щоб забезпечити потребу не лише на Тернопільщині, а й у тих областях, де зараз не можливо засіяти поля”, – наголошують в ОДА.

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства України підписав наказ № 154, який дозволяє експлуатацію сільськогосподарської техніки без реєстрації.

Мета прийняття такого рішення – забезпечити безперебійну роботу агропромислового комплексу та проведення весняно-польових робіт.