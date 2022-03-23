Аграрії на Тернопільщині можуть працювати під час комендантської години.

Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. За його словами, це дозволить збільшити темпи посівної кампанії.

Перед тим, як продовжувати роботу під час комендантської години, а зокрема нічної пори, необхідно узгодити рішення з представниками місцевої влади. За словами аграріїв, таким чином можна не лише збільшити темпи посівної, а й зберегти вологість ґрунтів. “Під час комендантської години техніці було заборонено працювати. Те, що можна було зробити за півтора дні, робилося два тижні. Запас вологи досить низький, якщо працювати у нічний час, то можна зберегти вологу. Також можна в оптимальний термін посіяти ярі культури. Рада оборони прийняла рішення дозволити аграріям працювати в нічний час, у комендантську годину. Хотів би, щоб аграрії поставилися з розуміння, дбали про безпеку. Потрібно повідомити голову громади про те, що вони планують працювати під час комендантської години”, – зазначив Володимир Стахів.

Додамо, на полях Тернопільщини вже засіяли понад 300 тис. гектарів пшениці. А загалом аграрії області планують ярі культури вирощувати на площі 560 тис. га.