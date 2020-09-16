Цьогоріч було зменшено посів ранніх зернових культур, натомість посів пізніх культур – збільшили.

Про це повідомив заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Василь Кічак. Це має компенсувати і втрати, яких зазнали аграрії через складні погодні умови.

Цьогорічний збір зернових та зернобобових культур на Тернопільщині розпочався на два тижні пізніше. Це вплинуло на якість і темпи робіт. Втім, карантинні обмеження на збиранні врожаю не позначилися.

«Карантин ніяк не вплинув на збирання урожаю. Аграрії працювали дисципліновано та дотримувалися усіх епідеміологічних норм. У зв’язку із цим, ніяких збоїв у роботі не відбувалося. Валовий збір зерна становить 1 млн. 532 тонн, а урожайність – 46, 8 центр. Пшениці, основної продовольчої культури, намолочено 1 млн. 42 тис. тонн при урожайності 49 центнера з 1 га. А валовий збір ячменя становить 443 тис. тонн».

Додамо, у порівнянні з минулим роком валовий збір зерна зменшився на 232 тис. тонн. Найбільших втрат зазнав урожай озимої пшениці – 110 тис. тонн, та ячменю – 90 тис. тонн.

Софія Романська