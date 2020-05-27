Клімат на Тернопільщині зазнає глобальних змін. Зокрема, стосується це різких перепадів температурних показників. Як наслідок – страждають посіви.

Загалом Тернопільщина знаходиться у комфортній кліматичній зоні, порівняно з іншими регіонами, – каже директор департаменту агропромислового розвитку ОДА Володимир Стахів. Відтак ризики не такі високі, як на півдні.

«Миколаївська та Одеська області постраждали найбільше. Втратили майже чверть посівів. В нас є теж втрати, але вони не такі значні, як в цих регіонах. Травень, червень, липень – саме в цей період відбуваються найчастіше різні природні катаклізми, які завдають значних втрат. Минулого року ми теж мали втрати через зливи і град. Клімат змінюється в негативну сторону. Через зміну клімату аграрії переорієнтовуються на інші культури. До прикладу, набагато більше зараз сіють соняшника, кукурудзи, хоча це південні культури. Ми відчуваємо кризу, пов’язану з нестачею вологи. Хоча травневі дощі значно покращили ситуацію, особливо, що стосується посівів».

Аграрії, які зазнали втрат через негоду, можуть розраховувати на державну підтримку. Зокрема, передбачене виділення коштів з резервного фонду.

Софія Романська