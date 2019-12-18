Аграрії краю впоралися з осінньо-польовими роботами.

Цьогоріч в області посіяли озимі культури на площі 195,7 тис. га. При сприятливих погодних умовах це дозволить зібрати добрий врожай зернових у наступному році.

«Озимі зернові культури під урожай 2020 року всіма категоріями господарств посіяно на площі 195,7 тис. га, або 101% до запланованої. У тому числі посіяно: озиму пшеницю – на 175,8 тис. га, ячмінь – на 18,9 тис. га та жито на 1,0 тис. га. Озимий ріпак посіяно на площі 61,3 тис. га», – повідомив керівник департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Володимир Стахів.

За попередніми прогнозами синоптиків, жителів краю чекає малосніжна зима з різкими перепадами температурних показників. Такі умови несприятливі для аграріїв, оскільки ймовірне вимерзання зернових культур. Втім, якою буде ситуація, покаже час.

Софія Романська