Аграрії Тернопільщини готуються забезпечувати області, де не вдалося провести посівну кампанію.

Про це розповів директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. За його словами, посівна-2022 на Тернопільщині перевищує прогнозовані норми.

Із запланованої посівної площі у 561, 7 тис. га., на сьогодні засіяно 312,5 тис. га., а це 56%. Наразі аграрії завершують сіяти цукрові буряки.

«Для нас є важливим питанням – продовольче зерно. Закладка майбутнього урожаю зроблена ще у минулому році. Оскільки у нас є завдання – забезпечити продовольчу безпеку. Не знаємо, скільки протримається воєнний стан, але продовольча безпека – це основне. Урядом зроблено крок для збереження – заборонено вивіз пшениці. Дозволено експорт таких культур, які представляють продовольчу потребу – це кукурудза, соя, інші культури, яких є багато. Наразі садяться олійні культури: соняшник – 89% та ріпак, який уже посіяли на 100% від запланованої норми. Окрім цього нарощуємо темпи з висадки кукурудзи на зерно 25,1% та картоплі 63%».

За словами аграріїв, проблемою є дефіцит паливно-мастильних матеріалів. Оскільки ворог знищив значну кількість нафтобаз.