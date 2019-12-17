Українські парламентарі збираються розглядати у другому читанні законопроект про запровадження ринку землі. Відтак під Верховною Радою України знову зібралися фермери з різних областей, які вимагають продовження мораторію.

У десяти регіонах України аграрії перекривали автомагістралі із закликом врахувати інтереси громадян України при реалізації земельної реформи.

Фермер з Лановецького району Іван Балух вкотре відправився протестувати до столиці. Чоловік побоюється, що запровадження ринку землі зруйнує його бізнес.

«Я зараз не маю достатньо грошей, щоб купити ту землю, яку я зараз обробляю, орендуючи у людей. Якщо відкриють продаж землі у такому вигляді, як вони пропонують, багато підприємців серйозно постраждає, і не тільки, люди можуть втратити цінний ресурс, який повернути буде неможливо».

Сьогодні у 10 регіонах України – Херсонській, Полтавській, Харківській, Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській областях – аграрії, селяни та активісти вийшли на основні автомагістралі із закликом – провести земельну реформу в інтересах всіх українців, а не лише олігархів. Запропонований до прийняття у другому читанні законопроєкт №2178-10 про ринок землі дозволяє концентрувати в одних руках надвеликі масиви землі – до 210 тис. га, що є вигідним лише агрохолдингам. Відтак учасники акцій протесту вимагають заборонити купівлю української землі іноземцям і кардинально зменшити її концентрацію в одних руках.

Софія Романська