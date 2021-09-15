Збір картоплі розпочали аграрії на Тернопільщині. Цього року вони очікують зібрати рекордний врожай. Оскільки теперішні показники перевищують планові.

Сільськогосподарські підприємства області збирають насіннєві, продовольчі та чипсові сорти. Як повідомили у департаменті агропромислового розвитку області, наразі викопано 20% картоплі.

“Залікова врожайність насіннєвих сортів становить 31 т/га, продовольчих – 44 т/га, чипсових – 35 т/га відповідно. Цього сезону вирощуємо продовольчі сорти: Рів’єра, Коломба, Мелоді, чипсові: Леді Клер, Піроль, Опал, Арсенал. Частину зібраного врожаю картоплі вже реалізовуємо покупцям. Триває збут ранніх сортів продовольчої картоплі компаніям-партнерам, також продаємо її на вільному ринку. Опісля розпочнемо реалізувати пізні сорти. Маємо партнерів, для яких вирощуємо насіннєву картоплю, і багаторічні угоди на реалізацію чипсової картоплі», – розповів керівник кластера «Картопля» агропромислового підприємства Орест Кравчук.

До копання картоплі компанії залучають власну техніку – спеціальні картоплезбиральні комбайни. Для зберігання врожаю картоплі агрохолдинги застосовують сучасні потужності. Спеціально до цього сезону побудували додаткові картоплесховища.