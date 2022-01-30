Представникам молодшого покоління – тим, кому нині 30-40 років – його ім’я навряд чи багато що скаже – інші в них нині смаки і уподобання, в тому числі й кінематографічні. А от для старших людей воно, певен, є знаковим, оскільки нагадує про їхню юність, що припала на 60-70-ті роки, коли оте саме кіно справді було найважливішим і найбільш поціновуваним з усіх мистецтв. А без нього його в ту пору уявити було важкувато…

30 січня у Москві у віці 85 років помер відомий кіноактор Леонід Куравльов. Від літа минулого року він мешкав у будинку-пансіонаті для літніх людей, а на початку січня був госпіталізований з діагнозом вірусної пневмонії та на додачу – ще й з деменцією (порушення мислення і ціла купа інших неприємних змін) і цереброваскулярною хворобою. Передостаннього дня січня його муки (а як інакше назвати такий стан?) закінчилися…

Для мільйонів ще радянських глядачів Леонід Куравльов – це Хома Брут з екранізації “Вія” Миколи Гоголя, неперевершений телепень Шура Балаганов із “Золотого теляти”, офіцер-зв’язківець із епопеї “Визволення”, який у бункері рейхсканцелярії запитував у Геббельса, де розташований туалет. А ще – спритний і винахідливий “домушник” Жорж Милославський з “Івана Василоьовича…” (“паложь трубку-у-у!”) і слюсар з ЖЕКу Афоня в однойменній комедії, який впродовж усього фільму був винен “рубль” персонажу Борислава Брондукова. І – діаметрально протилежні драматичні характери: істинний арієць оберштурмбанфюрер Айсман з “Сімнадцяти миттєвостей весни”, правдошукач-одинак Льоня Шиндін з “Ми, що підписалися нижче…”, інженер Зотов з “Тарс уповноважений заявити”…

Усього Леонід Куравльов знявся більш як в 200 фільмах. Попри часто створюваний на екрані образ балакучого веселуна, в житті він уникав публічності, а після смерті дружини майже 10 років тому став майже повним відлюдником. Це, однак, не завадило йому в 2014 р. підписати звернення діячів культури РФ на підтримку політики В.Путіна в Україні та Криму – що було, те було. Можливо, щиро, а можливо уже почала даватися взнаки ота сама деменція.

Пробачимо йому цей гріх – в пам’ять про усе добре, зроблене ним раніше. І будемо вважати, що “Афоня” більше нічого нікому не винен…