Черговий факт шахрайства задокументували правоохоронці Заліщиків. До них за допомогою звернувся місцева мешканка, яка стала жертвою аферистів.

Заявниця розповіла, що з трьох її банківських карток невідомі особи зняли 55 000 гривень. Зникнення коштів жінка виявила, коли перевірила стан рахунків.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо встановлення осіб причетних до протиправного.

За попередньою інформацією, краянка могла розмістити свої персональні дані в мережі Інтернет, коли здійснювала різноманітні транзакції.

Поліцейські наголошують, ніколи нікому не повідомляти свої персональні дані телефоном. Особливо це стосується цифрових кодів з SMS-повідомлень банку, puk-кодів з картки.

Намагайтеся контролювати свої особисті дані, які розміщені в соціальних мережах. Видаліть, на ваш погляд, усю небезпечну інформацію.

Якщо ви підозрюєте шахрайство – блокуйте свій рахунок.